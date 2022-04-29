Кабмін попередив про шахрайську схему під виглядом оформлення виплат переселенцям від ООН

Секретаріат Кабінету міністрів попереджає про шахрайську схему заволодіння коштами українців під виглядом нібито стягнення державного мита за оформлення допомоги від ООН.

Як повідомляється на урядовому порталі, Секретаріат Кабміну вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

"Суть схеми полягає у тому, що шахраї створили на сайті, замаскованому під урядовий портал, сторінку "Державні послуги онлайн" та підрубрику з виплати українцям грошей від ООН. Для підтвердження такого нібито "переказу" необхідно сплатити державне мито у визначеному розмірі", – пояснили в Кабміні.

Секретаріат уряду наголошує, що на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (https://www.kmu.gov.ua) зазначених послуг немає, а при отриманні допомоги чи переказі коштів державне мито не сплачується.

Читайте також: Уряд змінив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 квітня затвердив дві програми виплат внутрішньо-переміщеним особам, які здійснюватимуться за кошти програм ООН.

Перша з них передбачає виплату грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щомісяця протягом не менше ніж трьох місяців у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на банківський рахунок ВПО. Відповідні списки ВПО, які належать до вразливих категорій, формуватиме Мінсоцполітики.

Друга з них передбачає виплати грошової допомоги для ВПО від Всесвітньої продовольчої програми ООН, які здійснюватимуться щомісяця протягом трьох місяців у розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб через систему міжнародних грошових переказів Western Union на території України, та через будь-якого іншого постачальника фінансових послуг, з яким Всесвітня продовольча програма ООН укладе відповідну угоду. Відповідні списки ВПО, які належать до вразливих категорій, також формуватиме Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.