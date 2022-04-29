Норвегія закриє свої кордони та порти для російських вантажівок та кораблів

Норвегія закриє свої кордони і порти для російських вантажівок і кораблів, приєднавшись до останнього пакету санкцій, запроваджених Євросоюзом через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ Норвегії.



Водночас, як виняток, російські рибальські судна, які часто висаджують свій улов в портах на півночі Норвегії, будуть звільнені від санкцій.



Крім того, норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген також може не дотримуватися обмежень проти РФ.

Як повідомлялося, 8 квітня Євросоюз ухвалив п’ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну. Зокрема, передбачена заборона доступу до портів ЄС судам під прапором Росії. Виключення надаються для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетичного сектору.

Крім того, забороняється російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, зокрема транзитом. Виняток надається фармацевтичній, медичній, сільськогосподарській та харчовій продукції та гуманітарним перевезенням.