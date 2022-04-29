Комітет Ради підтримав скасування пільг при ввезенні автомобілів та підвищення воєнного збору у 2 рази
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану", яким скасовується низка податкових пільг, які набрали чинності на початку квітня.
Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.
Він зазначив, що у схваленому варіанті законопроєкту депутати погодились зберегти пільгове оподаткування реалізації пального та пільги при розмитненні повнопривідних легкових авто до 2017 року випуску для ЗСУ.
"Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу", – написав Железняк.
У підсумку документом, зокрема, пропонується:
- збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, звільнивши від його сплати військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;
- відновити оподаткування ввізним митом та ПДВ транспортних засобів, що ввозяться громадянами, за винятком повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил;
- дозволити ввозити в Україну трактори, вантажівки, спецтехніку, які відповідають стандарту Євро-3 на період воєнного стану;
-
- відновити оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;
- скасувати відстрочення на 6 місяців після завершення воєнного стану термінів сплати податків у разі неможливості заплатити зараз, за винятком тих платників, які знаходяться на території, де відбуваються бойові дії;
- поновити камеральні перевірки своєчасності подання звітності та сплати податків;
- встановити, що не включається до оподатковуваного доходу платника лише та благодійна допомога, яка розподіляється через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
- відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;
- тимчасово, на період дії воєнного стану, дозволити виробництво біоетанолу суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво етилового денатурованого спирту.
Як повідомлялося, вказаний законопроєкт був ініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилои Гетманцевим та низкою інших депутатів від "Слуги народу".
Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.
Та ні, давайте просто закриєм для всіх, у нас же таможня ще не нажралася до сих пір, баксами мабудь серуть вже, причому купюрами не менше від 100. Виявляється, у нас не країна для народа, у нас народ для країни.
Суки кончені, щоб ви здохли, зелене нікчемне лайно.
Якщо здатне розпізнавати літери і поєднувати їх в слова, то прочитай мій меседж ще раз, і адекватно відповідай, якщо маєш що сказати. Але думаю ти своїх 14 фублів за пост вже відпрацювало і пішло гадить далі, то на грунтовну відповідь в принципі я і не розраховую. Бог тобі суддя, гнидо, земля кругла, ти теж обов'язково за 14 фублів своє отримаєш, як і інші твої колеги по ольгінському цеху.
Вони зробили на місяць, для своїх, ті нагнали Елітних собі авто а звичайні громодяни й оговтатись не встигли. Й тепер закривають можливість щоб звичайні люди собі нічого не пригнали.
Чисто якась кацапська логіка.
Звичайна людина навіть невстигла зрозуміти що , як, куди....
Чи то той помічничок Монастирського?..
придбати звичайне авто.
а біднота останнє зібрали щоб купить авто, та тільки дозволено робить зрівняно за безцінь дали... а от купить авто -все ти бидло. Тільки для "своїх" людєй
Хай ГОЙ і не надіється на ПЕРЕвИБОРИ-
За авто навіть писати нічого не буду - зараз це зовсім недоречно..., А от про військовий збір на мій погляд повинні сплачувати всі - в тому числі і суді , і прокурори , і генерали , абсолютно всі без винятку -зарано ще "пільги" виписувати та й не такі то великі гроші ті 3% від їхніх заробітків...
З.І. Шось той Гетманцев зовсім "рамси попутав" ...
Сделайте нормальную растаможку, как в Польше, к примеру. Платить более половины стоимости автомобиля государству только за то, что у государства руки не из того места растут и оно не может создать автомобиль, это не нормально.
К этому вопросу мы обязательно вернемся, после Победы! Это будет уже другое государство, другой народ и другие депутаты!
Навіщо було скасовувати пільги на ввезення звичайних автівок - як що боретесь з везенням люксових авто, то проти ввезення люксових авто і скасовуйте мито, нащо проти дешевих Фордів і Фольсвагенів скасовувати пільги. Як що автівка дорожче 50 тис доларів на момент виїзду з автозаводу, то це і є люксове авто, нащо проти автівок за 20, 30 тис доларів скасовувати пільги.
ТЕПЕР БАЧИМО ЩО КОЛИ ЗАКІНЧИТСЯ ВІЙНА Зе ДЕБІЛИ І ДАЛІ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЬ ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ - СОВКОДРОЧЕРСТВО ЦЕ У МІЗКАХ ДЕСЬ ГЛИБОКО.