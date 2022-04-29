Комітет Ради підтримав скасування пільг при ввезенні автомобілів та підвищення воєнного збору у 2 рази

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану", яким скасовується низка податкових пільг, які набрали чинності на початку квітня.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.

Він зазначив, що у схваленому варіанті законопроєкту депутати погодились зберегти пільгове оподаткування реалізації пального та пільги при розмитненні повнопривідних легкових авто до 2017 року випуску для ЗСУ.

"Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу", – написав Железняк.

У підсумку документом, зокрема, пропонується:

збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, звільнивши від його сплати військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;

відновити оподаткування ввізним митом та ПДВ транспортних засобів, що ввозяться громадянами, за винятком повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил;

дозволити ввозити в Україну трактори, вантажівки, спецтехніку, які відповідають стандарту Євро-3 на період воєнного стану;



відновити оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;

скасувати відстрочення на 6 місяців після завершення воєнного стану термінів сплати податків у разі неможливості заплатити зараз, за винятком тих платників, які знаходяться на території, де відбуваються бойові дії;

поновити камеральні перевірки своєчасності подання звітності та сплати податків;

встановити, що не включається до оподатковуваного доходу платника лише та благодійна допомога, яка розподіляється через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;

тимчасово, на період дії воєнного стану, дозволити виробництво біоетанолу суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво етилового денатурованого спирту.

Як повідомлялося, вказаний законопроєкт був ініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилои Гетманцевим та низкою інших депутатів від "Слуги народу".

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.