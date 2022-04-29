БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Комітет Ради підтримав скасування пільг при ввезенні автомобілів та підвищення воєнного збору у 2 рази

налоги

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану", яким скасовується низка податкових пільг, які набрали чинності на початку квітня.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.

Він зазначив, що у схваленому варіанті законопроєкту депутати погодились зберегти пільгове оподаткування реалізації пального та пільги при розмитненні повнопривідних легкових авто до 2017 року випуску для ЗСУ.

"Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу", – написав Железняк.

У підсумку документом, зокрема, пропонується:

  • збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, звільнивши від його сплати військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;
  • відновити оподаткування ввізним митом та ПДВ транспортних засобів, що ввозяться громадянами, за винятком повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил;
  • дозволити ввозити в Україну трактори, вантажівки, спецтехніку, які відповідають стандарту Євро-3 на період воєнного стану;
  •  
  • відновити оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;
  • скасувати відстрочення на 6 місяців після завершення воєнного стану термінів сплати податків у разі неможливості заплатити зараз, за винятком тих платників, які знаходяться на території, де відбуваються бойові дії;
  • поновити камеральні перевірки своєчасності подання звітності та сплати податків;
  • встановити, що не включається до оподатковуваного доходу платника лише та благодійна допомога, яка розподіляється через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
  • відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;
  • тимчасово, на період дії воєнного стану, дозволити виробництво біоетанолу суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво етилового денатурованого спирту.

Як повідомлялося, вказаний законопроєкт був ініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилои Гетманцевим та низкою інших депутатів від "Слуги народу".

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

ВР (2930) податки (2547) Податковий кодекс (239) парламент (1981) Гетманцев Данило (540)
+18
Ага, молодці, справжні герої. Звичайно, не можна ж відрізнити люксову іномарку на кордоні від копієчної роздовбайки, яку везе звичайний українець замість жигулів, які йому розхерачили, бо найвеличніший вирішив, шо мудро буде не евакуювати людей з зони вторгнення орків, і люди тупо лишилися без хоч якого транспорту... і без грошей, аби купити щось на заміну...
Та ні, давайте просто закриєм для всіх, у нас же таможня ще не нажралася до сих пір, баксами мабудь серуть вже, причому купюрами не менше від 100. Виявляється, у нас не країна для народа, у нас народ для країни.
Суки кончені, щоб ви здохли, зелене нікчемне лайно.
29.04.2022 16:42 Відповісти
+17
Бидло -Зборище починає дихати на повну ,перший тиждень війни кидалися як в агонії,чи за кордон здриснути чи на буковелі відкинутися,було враження що ВР саморозпустилася така настала тиша,та ні пройшло два місяці,і щурі зашевелилися -народ відправим на фронт ,а ми знову до державного корита,нема слів......один розпач.
29.04.2022 17:50 Відповісти
+11
будем відверті - нульовий ввіз авто в той час коли наші Воїни гинуть а інші наживають капусту було несправедливо ....- але, чому б не зробити ту ж вилу для " бідоти" - возити одне авто на 3 роки на "шару", якщо вартість авто не перевищуе наприклад 15 000 зєлені і не молодше 3-х років .... наші білякоритні вже напевне забули що війна в Україні.... а той же гЕтьманцем - це покидьок ще той...
29.04.2022 18:53 Відповісти
та да... вчера ляшко с сбушниками на прикольном лексусе воивал))))
29.04.2022 15:38 Відповісти
Ага, молодці, справжні герої. Звичайно, не можна ж відрізнити люксову іномарку на кордоні від копієчної роздовбайки, яку везе звичайний українець замість жигулів, які йому розхерачили, бо найвеличніший вирішив, шо мудро буде не евакуювати людей з зони вторгнення орків, і люди тупо лишилися без хоч якого транспорту... і без грошей, аби купити щось на заміну...
Та ні, давайте просто закриєм для всіх, у нас же таможня ще не нажралася до сих пір, баксами мабудь серуть вже, причому купюрами не менше від 100. Виявляється, у нас не країна для народа, у нас народ для країни.
Суки кончені, щоб ви здохли, зелене нікчемне лайно.
29.04.2022 16:42 Відповісти
Пригожинский троляка! Ваш фюрер уже третий месяц пытается уничтожить страну, вас понаплодил и бросил на все сайты гадить. Пишите тролли, пишите. А для "барыг шаровиков- затейников"- хотите возить свои тух..сы и не платить налоги во время войны на ввезенные авто? Дырку вам от бублика! На каждую барыжную рожу- НДС по полной на финансирование армии Украины!
30.04.2022 23:04 Відповісти
Дивно, чучело кацапськім язіком мене ще звинувачує в тролінгу. Ти само в дзеркало давно дивилося, чи це просто типовий метод у вати, звинувачувати опонента в тому, що само робиш?
Якщо здатне розпізнавати літери і поєднувати їх в слова, то прочитай мій меседж ще раз, і адекватно відповідай, якщо маєш що сказати. Але думаю ти своїх 14 фублів за пост вже відпрацювало і пішло гадить далі, то на грунтовну відповідь в принципі я і не розраховую. Бог тобі суддя, гнидо, земля кругла, ти теж обов'язково за 14 фублів своє отримаєш, як і інші твої колеги по ольгінському цеху.
01.05.2022 19:13 Відповісти
А Ви реально повірили у "іньші часи " ?
Вони зробили на місяць, для своїх, ті нагнали Елітних собі авто а звичайні громодяни й оговтатись не встигли. Й тепер закривають можливість щоб звичайні люди собі нічого не пригнали.
01.05.2022 11:04 Відповісти
они так доиграются что будут посланы американцами) куда тикать будут))
29.04.2022 17:17 Відповісти
хоть бы чем-то отплатили Европе, за вывезенный хлам..... позорище....
29.04.2022 17:32 Відповісти
Бидло -Зборище починає дихати на повну ,перший тиждень війни кидалися як в агонії,чи за кордон здриснути чи на буковелі відкинутися,було враження що ВР саморозпустилася така настала тиша,та ні пройшло два місяці,і щурі зашевелилися -народ відправим на фронт ,а ми знову до державного корита,нема слів......один розпач.
29.04.2022 17:50 Відповісти
будем відверті - нульовий ввіз авто в той час коли наші Воїни гинуть а інші наживають капусту було несправедливо ....- але, чому б не зробити ту ж вилу для " бідоти" - возити одне авто на 3 роки на "шару", якщо вартість авто не перевищуе наприклад 15 000 зєлені і не молодше 3-х років .... наші білякоритні вже напевне забули що війна в Україні.... а той же гЕтьманцем - це покидьок ще той...
29.04.2022 18:53 Відповісти
А ти проїдься трасою Київ Чоп, автовози валять один за одним і везуть машини явно не для армії. Чому хтось сидить в окопах а інші користуються пільгами. Якщо дозволяти безмитний ввоз то тільки легальним волонтерським організаціям.
30.04.2022 10:54 Відповісти
Тут сплелись в экстазе все любители ШАРЫ! Им шо война, шо гибнут люди, что страна уже потеряла 45 процентов ВВП и каждая копейка на счету -нас..ть и выплюнуть. Они ШАРЫ хотят, не нажруться никак.
30.04.2022 23:08 Відповісти
Та да, сам не маю і іншим не треба.
Чисто якась кацапська логіка.
01.05.2022 13:59 Відповісти
Як казав "літун" Чечетов: "Оцените красоту игрьі". Спочатку на короткий термін знімають обмеження на вивіз готівкової валюти через кордон, потім дозволяють безподаткове ввезення будь-яких авто. Тепер - закривають таке ввезення - свої вже усе встигли.
29.04.2022 21:13 Відповісти
100%.
Звичайна людина навіть невстигла зрозуміти що , як, куди....
01.05.2022 11:07 Відповісти
Бл нема слів з того антинародного кодла,я бачив як тягали фурами,простюки стояли у черзі 2-3 доби,які створили ці слуги,нахера було це взагалі тоді робити?Єдина логічна відповідь -це гнелі яничарські схематози
29.04.2022 21:52 Відповісти
Очухались недоумки,навіть свого вигадати не можуть,яничарські схематози застосовують
29.04.2022 21:54 Відповісти
А Гелік з блакитненьким номерним знаком на західній Україні катається...
Чи то той помічничок Монастирського?..
29.04.2022 22:07 Відповісти
Гогі
29.04.2022 22:08 Відповісти
Послідовне й прогнозоване законодавство, нічого не скажеш. Таки вірно я вчинив, що вивіз геть весь бізнес з України. Бідні хлопці, після кацапів в них ще попереду війна з Гетьманцевими та іншою зеленою гідрою.
29.04.2022 22:46 Відповісти
мацкальський ти провокатур! Дурні, хто його "лайкає".
30.04.2022 19:41 Відповісти
Сам ти "проваокатур", гімно москальске, і ще й захисник гетьманцевський і всієї шобли фіскалів !
30.04.2022 23:00 Відповісти
Оподатковувати авто преміум класу , а народу дати можливість
придбати звичайне авто.
29.04.2022 23:57 Відповісти
Дати можливість придбати народу звичайні авто.,а авто преміум класу оподатковувати.
30.04.2022 00:00 Відповісти
Ото мабуть істерика в когось була - корито відібрали.
30.04.2022 02:09 Відповісти
Зевлада така ж як і були раніше... тимчасово дали вікно своєму шоблу легалізуватись - бо вдавились накраденим,

а біднота останнє зібрали щоб купить авто, та тільки дозволено робить зрівняно за безцінь дали... а от купить авто -все ти бидло. Тільки для "своїх" людєй

Хай ГОЙ і не надіється на ПЕРЕвИБОРИ-
30.04.2022 05:44 Відповісти
це мабуть велюровий депутат сидячи в буковелі ввіз собі ще одну цяцьку за 100 тис.$ а нам ******** що досить...мені б і добло за 1.5 тис $ підійшло щоб легковика не перегружать..
30.04.2022 08:42 Відповісти
Шось дуже зарано влада собі надумала шо "бога за бороду вхопила.." дуже зарано...
За авто навіть писати нічого не буду - зараз це зовсім недоречно..., А от про військовий збір на мій погляд повинні сплачувати всі - в тому числі і суді , і прокурори , і генерали , абсолютно всі без винятку -зарано ще "пільги" виписувати та й не такі то великі гроші ті 3% від їхніх заробітків...
З.І. Шось той Гетманцев зовсім "рамси попутав" ...
30.04.2022 15:31 Відповісти
Крайности ни к чему хорошему никогда не приводили. То отменили, то ввели по самые гланды...
Сделайте нормальную растаможку, как в Польше, к примеру. Платить более половины стоимости автомобиля государству только за то, что у государства руки не из того места растут и оно не может создать автомобиль, это не нормально.
К этому вопросу мы обязательно вернемся, после Победы! Это будет уже другое государство, другой народ и другие депутаты!
01.05.2022 13:16 Відповісти
Зе дебіли бачу вже виграли війну у своїх думках і головах. Що ще добавити - Зе клоуни
Навіщо було скасовувати пільги на ввезення звичайних автівок - як що боретесь з везенням люксових авто, то проти ввезення люксових авто і скасовуйте мито, нащо проти дешевих Фордів і Фольсвагенів скасовувати пільги. Як що автівка дорожче 50 тис доларів на момент виїзду з автозаводу, то це і є люксове авто, нащо проти автівок за 20, 30 тис доларів скасовувати пільги.
ТЕПЕР БАЧИМО ЩО КОЛИ ЗАКІНЧИТСЯ ВІЙНА Зе ДЕБІЛИ І ДАЛІ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЬ ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ - СОВКОДРОЧЕРСТВО ЦЕ У МІЗКАХ ДЕСЬ ГЛИБОКО.
01.05.2022 13:56 Відповісти

