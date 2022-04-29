Через розв’язану Росією війну в Україні зростає попит на катарський газ, – Bloomberg
Стрімке зростання цін на нафту через війну в Україні дало фінансові й геополітичні вигоди Катару після того, як вторгнення Владіміра Путіна змусило Європу почати відмовлятися від імпорту енергоресурсів із Росії.
Про це пише Bloomberg, передає enkorr.
"В останні тижні в Доху прилетіли кілька високопосадовців Європейського союзу, і всі вони чітко заявили: нам потрібен ваш газ якнайшвидше. Німеччина наказала підприємствам розпочати перемовини про постачання", – пише видання.
Терміновість стала ще гострішою цього тижня після того, як Росія припинила поставки в Польщу й Болгарію.
Згідно з розрахунками Bloomberg, експорт енергоносіїв Катару цього року мав досягнути $100 млрд уперше з 2014 року, зважаючи на тенденції першого кварталу. Це дозволить йому витрачати ще більші кошти на світових фондових ринках і досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, переважно через свій суверенний фонд добробуту обсягом $450 млрд.
Тим часом уряд Катару очікує на економічний прибуток обсягом $20 млрд від проведення чемпіонату світу з футболу.
Потреба Європи у скрапленому природному газі виникла після того, як Катар розпочав проєкт вартістю $30 млрд, щоб збільшити свій експорт на 60% до 2027 року.
Додатковий попит означає посилення конкуренції серед покупців за довгострокові контракти на постачання і, швидше за все, вигідніші умови для Катару.
До початку війни в Україні деякі аналітики сумнівалися, чи буде достатньо ресурсів для плану розширення. Тепер, як зазначає агентство, Катар сповіщає клієнтів про ще більше розширення.
