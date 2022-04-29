"Укргідроенерго" підписало меморандум із MAN Energy Solutions та Andrytz Hydro щодо виробництва "зеленого" водню

В "Укргідроенерго" відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між найбільшою гідроенергетичною компанією країни, німецькою транснаціональною компанією MAN Energy Solutions та глобальним постачальником обладнання й послуг для гідроелектростанцій Andrytz Hydro щодо розробки та реалізації проєктів з виробництва "зеленого" водню в Україні.

Про це йдеться в повідомленні "Укргідроенерго".

Наразі одним із перспективних проєктів "Укргідроенерго" є проєкт "Впровадження сучасних технологій виробництва "зеленого" водню", яким передбачено виготовлення "зеленого водню" з використанням відновлювального потенціалу українських гідроелектростанцій. Проєкт направлений на підвищення стійкості і незалежності енергетичної системи країни шляхом імпортозаміщення, виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна за Рамковою Конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом, Паризькою угодою, а також Європейським зеленим курсом.

Генеральний директор MAN Energy Solutions доктор Уве Лаубер акцентував на важливості розвитку в Україні водневих технологій, адже вони можуть бути потужним драйвером для національної економіки.

"Компанія, яку я очолюю, є провідним німецьким постачальником установок з виробництва водню. Підписання Меморандуму – результат дворічної співпраці наших фахівців в питаннях розбудови нової для України галузі. Ми робимо великий крок до розвитку водневої енергетики і партнерство в даному напрямку є важливим елементом для подальшої успішної реалізації спільних проєктів", – зазначив Лаубер.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року керівництво "Укргідроенерго" на чолі з генеральним директором компанії Ігорем Сиротою відвідали офіс MAN Energy Solutions. У рамках візиту українські гідроенергетики ознайомилися з Водневою ініціативою Федерального Уряду Німеччини та зеленоводневою платформою "H2 Global".