Дефіцит пального на АЗС ліквідують протягом тижня, але ціни на нього зростуть, – Мінекономіки

Дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано протягом наступного тижня, однак ціни на нього зростуть через ускладнену логістику.

Про це перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України. Це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального", – зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку.

"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", – пообіцяла Свириденко.

Водночас очільниця Мінекономіки констатувала, що вартість пального дещо зросте.

"Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", – додала Свириденко.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким пропонувалося відновити сплату акцизу та підвищити ПДВ при продажу пального, однак поки що від цієї ідеї відмовились.