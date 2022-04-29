БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дефіцит пального на АЗС ліквідують протягом тижня, але ціни на нього зростуть, – Мінекономіки

Дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано протягом наступного тижня, однак ціни на нього зростуть через ускладнену логістику.

Про це перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України. Це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального", – зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку.

"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", – пообіцяла Свириденко.

Водночас очільниця Мінекономіки констатувала, що вартість пального дещо зросте.

"Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", – додала Свириденко.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким пропонувалося відновити сплату акцизу та підвищити ПДВ при продажу пального, однак поки що від цієї ідеї відмовились.

+5
Якщо гетьманцева повісити на столбі, неподалік від одної з західних митниць, то швидче впораються і дешевше вийде паливо…
29.04.2022 23:20 Відповісти
+3
***** написав. Європейський бєнз не дорожчий за кацапський, по собівартості. На заправках він дорогий через високі акцизи і збори в країнах ЄС. Але для нас бєнз будуть купляти не на заправках же?
29.04.2022 21:58 Відповісти
+3
Не потрібно вішати, а потрібно возити в клітці від заправки до заправки по всій Україні хай бачать морду ліца агента рузге.
Ну шкодить гадениш, шкодить. Сівковича вже нагнали з ФСБ, а до цього,що руки не добрались у літінанта-
30.04.2022 02:32 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
29.04.2022 18:01 Відповісти
***** дякуєш?
29.04.2022 18:59 Відповісти
У тебе з логікою зовсім зле.
01.05.2022 15:06 Відповісти
Кажуть ходити пішкі в містах це норм. Здоровіше будеш, там гляди може і до європейських правил доживемо. А то ці парковки хаотичні з закликами влада повина збудувати парковки вже задовбали. Ви авто купили, ви і парковку для нього мати повинні. Як ви його заправляти будете теж ваші проблеми! В Норвегії он вже 80% авто або електричні або гібриди.
01.05.2022 09:36 Відповісти
Та все твоє - то є твої проблеми. Твоя машина - твої проблеми. Твоя квартира - твої проблеми. Твоя дитина - твої проблеми. Життя в місті то є взагалі суцільні проблеми. А міська влада нібито і ні ніпричім?
Тільки виникає питання - набіса я плачу податки?
01.05.2022 15:10 Відповісти
Якщо ти платиш податків дофіга - тобі пофіг ціна на бензин , якщо ти їх платиш із своєї мінімалки - тих податків що кіт наплакав . Так що визначися для себе - ти податки платиш , чи просто про них розповідаєш ?
01.05.2022 23:50 Відповісти
уже на ВОГ в Чернівцях і по 80-85 ть .....
01.05.2022 16:56 Відповісти
Це вже десь ринкова ціна. Якщо везти з Європи + податки .

Дешевше хіба-що з Турції або Білорусі. Але то х-ловський бензин. Із Європи теж якоюсь мірою - з нафти рашистів.
01.05.2022 17:35 Відповісти
а якщо, побрити та повісити за те, що залишилось від обрізання- бородату бабцю та дЄрьмака?
01.05.2022 16:51 Відповісти
А чого виник дефіцит ? Закінчився бенз, який всі з роіські в обхід санкцій завозили ?
30.04.2022 16:07 Відповісти
Тому що орки цілеспрямовано розфигачили багато великих нафтобаз зі значними запасами пального та знищили Кременчуцький НПЗ.
01.05.2022 07:53 Відповісти
а не тому, що при прихватизації структурних об'єктів, керувались не найвищою ціною від світових лідерів цього сегменту, а міфічними "меморандумами" про: погашення штучних заборгованостей? биттям в груди, що інвестують у модернізацією? та іншою хитрожопістю від кучмоскотин для нащадків обрізаної родиньі????
01.05.2022 16:58 Відповісти
А не тому Яким боком на кількість пального вплине нафтопереробний завод незалежно від його власності і модернізації якщо його розбомбили ? Ну іще одне для роздумів - любий нафтопереробний завод як сировину використовує нафту , яку нині в Україну можна поставити лише залізничним чи автомобільним транспортом .Питання : що простіше - доставити готовий бензин , чи сиру нафту а вже потім з неї бензин виготовляти ?
02.05.2022 00:00 Відповісти

