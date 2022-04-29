Експорт зернових у квітні через блокаду портів впав у 4 рази, – Мінагрополітики

Україна за період 1-28 квітня 2022 року експортувала 763 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що у 3,7 раза менше порівняно з показниками за весь квітень 2021 року.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, такий спад пояснюється блокадою військами країни-агресора РФ українських морпортів.

При цьому уточнюється, що всього з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 21 лютого країна експортувала 45,71 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 19% вище за показники на аналогічну дату попереднього МР. Це перевищення минулорічних показників викликано рекордним урожаєм у поточному МР та значною інтенсивністю його експорту до вторгнення РФ 24 лютого.

Уточнюється, що за період 1-28 квітня експортовано 622 тис. тонн кукурудзи (у 3,6 рази менше, ніж за весь квітень 2021 року), 115 тис. тонн пшениці (у 4,72 рази менше), 25 тонн ячменю (+4%), 0,5 тис. тонн борошна (у 16 разів менше). Жито за вказаний період поточного місяця не експортувалося.

Станом на 28 квітня 2022 року Україна експортувала 18,51 млн тонн пшениці (на 23,8% більше порівняно з аналогічною датою 2020/2021МР), 21,06 млн тонн кукурудзи (+12,5%), 5,67 млн тонн ячменю (+37,7%), 67,9 тис. тонн муки (-34,7%).

На закордонні ринки також поставлено 161,9 тис. тонн жита проти 1,7 тис. тонн роком раніше.

Якщо порівнювати актуальні дані з показниками за 21 лютого, останнім оновленням перед військовим вторгненням РФ в Україну, то можна встановити, що за цей період Україна експортувала 3,17 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 2,38 млн тонн кукурудзи, 0,66 млн тонн пшениці, 0,1 млн тонн ячменю, 0,003 тонни борошна.

Як повідомлялося, Україна у 2020/2021МР експортувала 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, серед яких 16,64 млн тонн пшениці, 23,08 млн тонн кукурудзи, 4,23 млн тонн ячменю. Також на зовнішні ринки поставлено 126,9 тис. тонн борошна та 18,4 тис. тонн жита.

Крім цього Україна у 2019/2020 МР експортувала 56,72 млн тонн зернових та зернобобових культур.