Тарифи на газ для населення з 1 травня зростати не будуть, – Шмигаль (оновлено)

Кабінет міністрів прийме рішення, яке дозволить зберегти чинні тарифи на газ для населення у рамках річних тарифних планів, строк дії яких збігає 1 травня.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засіданні уряду у п’ятницю увечері.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення – до 8 гривень за кубометр, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", – сказав прем’єр.

"Окремим рішенням уряд рекомендує місцевим органам влади і комунальним підприємствам на час дії воєнного стану і надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати аварійні ремонти та платити зарплату працівникам", – додав Шмигаль.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, з метою збереження цін на газ Кабмін зобов’язав "Нафтогаз України" продавати газ для потреб населення за пільговими цінами до кінця вересня.

"Покладено спеціальні обов’язки на НАК "Нафтогаз України" та пов’язані з ним підприємства з метою забезпечення реалізації обсягів природного газу для потреб побутових споживачів, для покриття фактичних виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу під час його розподілу, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням гуманітарних кризових ситуацій (з 1 травня до 30 вересня 2022 року), а також споживачів, що не належать до категорії побутових та виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", – написав Мельничук у Telegram за підсумками засідання уряду.

Нагадаємо, з 1 травня 2021 року всі постачальники газу для населення автоматично перевели клієнтів на нові річні тарифні плани. Тобто річні тарифні плани мають діяти до 30 квітня 2022 року. Завдяки пільговій ціні від НАК "Нафтогаз України" більшість газопостачальних компаній встановила їх на рівні 7,89-7,99 грн за кубометр.

З травня 2022 року компанії мали запустити річні базові тарифи на сезон 2022-2023 років.