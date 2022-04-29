Кабмін розширив програму пільгового кредитування під 0% на пасажирські та вантажні перевезення

Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" із можливістю кредитування під 0% на підприємства у сфері пасажирських та вантажоперевезень

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому засіданні 29 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

"Запуск програм кредитування під 0% допоміг не лише аграріям, а й іншим бізнесам перезапустити свою роботу. Сьогодні розширюємо програму, зокрема, на підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень", – сказав Шмигаль.

Крім цього, уряд ухвалив зміни, згідно з якими державна програма фінансового лізингу тепер працюватиме за такими самим умовами, як і "Доступні кредити 5-7-9%".

"Тобто це максимально доступний лізинг. Все це потрібно, щоб люди та бізнес продовжували працювати", – зазначив Шмигаль.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання, Кабмін поширив на великі компанії порядок надання фінансової держпідтримки МСБ за договорами фінлізингу.