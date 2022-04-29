Кабмін схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією
Кабінет міністрів України схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску – "Дьяківці" та "Красноїльськ" – на кордоні з Румунією.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"На кордоні з Румунією відкриваємо два нові пункти пропуску: "Дьяківці" та "Красноїльськ". Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон. Крім того, Україна веде переговори з нашими європейськими сусідами, щоб запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що прискорить процес проходження митниці", – сказав Шмигаль.
У свою чергу представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що дані пункти пропуску відкриті для пішохідного та автомобільного сполучення, крім вантажного.
