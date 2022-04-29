Російський банкір Тіньков продав бізнес в Росії після критики війни проти України

Засновник російського "Тінькофф банку" Олег Тіньков, який проживає в Лондоні, продав бізнес в Росії після критики розв’язаної Росією повномасштабної війни Росії проти України.

Покупцем 35% у TCS Group у сім'ї Олега Тінькова стала компанія "Інтеррос" російського олігарха Владіміра Потаніна, повідомляє Інтерфакс.

Угода вже закрита, однак її вартість не розголошується. За даними російських ЗМІ, Тіньков продавав свій пакет акцій за $300 млн, значно дешевше його ринкової вартості, яка на кінець березня становила близько $6 млрд.

На початку місяця "Інтеррос" Потаніна також придбав частку французької банківської групи Societe Generale у "Росбанку" та його страховому бізнесі.

"Тінькофф банк" було створено Олегом Тіньковим після того, як він у 2005 році продав свій пивоварний бізнес в Росії глобальному гіганту Sun Interbrew за 170 млн євро.

Холдингова компанія банку TCS в 2013 році провела успішне IPO і стала одним з фаворитів для інвесторів на російському фінринку.

У 2020 році повідомлялося, що "Яндекс" готовий придбати TCS за $5,48 млрд грошима та своїми акціями. Проте згодом сторони заявили про припинення цих переговорів та скасування угоди.