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Shell купує індійську Solenergi Power з активами у сфері відновлюваної енергетики за $1,55 мільярда

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Shell Plc купує індійську компанію Solenergi Power Private Ltd., яка володіє активами у сфері відновлюваних джерел енергії, за $1,55 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Shell, передає Інтерфакс-Україна.

Solenergi Power є власником групи компаній Sprng Energy, постачальника енергії, що виробляється сонячними та вітровими електростанціями, для індійських електророзподільних компаній.

Підрозділ Shell – Shell Overseas Investment BV – планує закрити угоду з купівлі Solenergi Power у Actis Solenergi Ltd. пізніше у 2022 році.

Придбання індійської компанії дозволить британо-нідерландській компанії збільшити втричі сукупну встановлену потужність активів, що їй належать, у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше повідомлялося, що Shell змінила умови подання своїх тендерних заявок і повністю відмовилася від закупівель російської нафти та нафтопродуктів, зокрема в сумішах, які дають змогу маскувати угоди з російською сировиною й обходити санкції.

До того повідомлялося, що Shell іде зі свого найбільшого СПГ-проєкту в Росії "Сахалін-2", а також веде переговори про продаж своєї частки компаніям з Китаю.

Автор: 

Індія (361) купівля (1333) Shell (123)


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Работники амстердамского порта отказались разгружать танкер Sunny Liger с российской нефтью. Ранее его также отказались разгружать в Роттердаме.

По данным системы отслеживания судов Vesselfinder, нефтяной танкер Sunny Liger следует из Приморска и находится в 40 км от берега Нидерландов. По данным агентства, профсоюз убедил работников порта не участвовать в разгрузке судна. Днем ранее принимать танкер отказались и работники порта Роттердама.

В муниципалитете Амстердама сообщили, что считают разгрузку танкера Sunny Liger нежелательной.
https://nos.nl/artikel/2427066-onduidelijkheid-over-onwelkome-olietanker-uit-rusland-voor-kust-ijmuiden
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01.05.2022 20:36 Відповісти

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