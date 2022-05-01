Shell купує індійську Solenergi Power з активами у сфері відновлюваної енергетики за $1,55 мільярда
Shell Plc купує індійську компанію Solenergi Power Private Ltd., яка володіє активами у сфері відновлюваних джерел енергії, за $1,55 млрд.
Про це йдеться в повідомленні Shell, передає Інтерфакс-Україна.
Solenergi Power є власником групи компаній Sprng Energy, постачальника енергії, що виробляється сонячними та вітровими електростанціями, для індійських електророзподільних компаній.
Підрозділ Shell – Shell Overseas Investment BV – планує закрити угоду з купівлі Solenergi Power у Actis Solenergi Ltd. пізніше у 2022 році.
Придбання індійської компанії дозволить британо-нідерландській компанії збільшити втричі сукупну встановлену потужність активів, що їй належать, у сфері відновлюваної енергетики.
Раніше повідомлялося, що Shell змінила умови подання своїх тендерних заявок і повністю відмовилася від закупівель російської нафти та нафтопродуктів, зокрема в сумішах, які дають змогу маскувати угоди з російською сировиною й обходити санкції.
До того повідомлялося, що Shell іде зі свого найбільшого СПГ-проєкту в Росії "Сахалін-2", а також веде переговори про продаж своєї частки компаніям з Китаю.
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По данным системы отслеживания судов Vesselfinder, нефтяной танкер Sunny Liger следует из Приморска и находится в 40 км от берега Нидерландов. По данным агентства, профсоюз убедил работников порта не участвовать в разгрузке судна. Днем ранее принимать танкер отказались и работники порта Роттердама.
В муниципалитете Амстердама сообщили, что считают разгрузку танкера Sunny Liger нежелательной.
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