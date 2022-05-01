Shell купує індійську Solenergi Power з активами у сфері відновлюваної енергетики за $1,55 мільярда

Shell Plc купує індійську компанію Solenergi Power Private Ltd., яка володіє активами у сфері відновлюваних джерел енергії, за $1,55 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Shell, передає Інтерфакс-Україна.

Solenergi Power є власником групи компаній Sprng Energy, постачальника енергії, що виробляється сонячними та вітровими електростанціями, для індійських електророзподільних компаній.

Підрозділ Shell – Shell Overseas Investment BV – планує закрити угоду з купівлі Solenergi Power у Actis Solenergi Ltd. пізніше у 2022 році.

Придбання індійської компанії дозволить британо-нідерландській компанії збільшити втричі сукупну встановлену потужність активів, що їй належать, у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше повідомлялося, що Shell змінила умови подання своїх тендерних заявок і повністю відмовилася від закупівель російської нафти та нафтопродуктів, зокрема в сумішах, які дають змогу маскувати угоди з російською сировиною й обходити санкції.

До того повідомлялося, що Shell іде зі свого найбільшого СПГ-проєкту в Росії "Сахалін-2", а також веде переговори про продаж своєї частки компаніям з Китаю.