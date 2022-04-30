Нацбанк скоротив ліміти відкритої валютної позиції банків для зменшення тиску на валютні резерви

Національний банк ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку, спрямованих на підтримання стабільності валютного ринку, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 4 травня скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

Крім того, з 30 квітня банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Водночас обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті.

"Банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку (крім свопів), а саме: контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню; контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні", – йдеться у повідомленні.

Також із 30 квітня Нацбанк уточнив порядок визначення банками-емітентами курсу гривні до іноземних валют під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів.

Зокрема, курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті.

Також курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції):

у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні;

у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 29 квітня 2022 року та набирають чинності з 30 квітня.