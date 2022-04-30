Мінсоцполітики у квітні перерахувало на виплати допомоги на проживання переселенцям понад 4 мільярди

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що у квітні на виплату допомоги на проживання переселенців міністерство спрямувало до "Ощадбанку" понад 4,1млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, загалом було чотири транші, останній в розмірі 1,5 млрд грн перерахували 29 квітня.

Зазначається, що найближчим часом "Ощадбанк" перерахує ці кошти на рахунки людей.

"Якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Наступний транш плануємо перерахувати 2-3 травня", – зазначила Лазебна.

Крім того, міністерка нагадала, що відповідно до рішення уряду, за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в розмірі 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн – для інших осіб.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Також виплата не припиняється ВПО, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заяву на допомогу на проживання можна подати через застосунок "Дія", або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.