В Україні арештували понад 50 білоруських вагонів, які доставляли паливо для компаній Медведчука

Суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, що перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що вагони перетнули кордон із Україною 23 лютого.

"Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", – йдеться у повідомленні.

Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників, слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського райсуду про арешт виявленого майна. Наразі тривають заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а у подальшому Збройним силам України.

Водночас деякі з цистерн внаслідок військових дій зазнали пошкоджень, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України – планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.