В Україні запустили портал для допомоги у пошуках житла під час евакуації

Офіс президента спільно з "Укрзалізницею" та за підтримки Мінцифри запускають проєкт "Там, де вас чекають" – портал для допомоги українцям під час евакуації.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

Зазначається, що на сайті можна переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення, а також знайти телефони контактних центрів та звернутися по допомогу самостійно.

Також на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій і в деяких поїздах, співробітники "Укрзалізниці" будуть реєструвати в єдиній системі тих, хто евакуюється, та допомагати знайти житло.

Для цього Мінцифри забезпечило планшетами співробітників та волонтерів "Укрзалізниці". Зазначається, що коштом криптофонду Aid For Ukraine закупили 68 планшетів.