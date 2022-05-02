В Україні запустили портал для допомоги у пошуках житла під час евакуації
Офіс президента спільно з "Укрзалізницею" та за підтримки Мінцифри запускають проєкт "Там, де вас чекають" – портал для допомоги українцям під час евакуації.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
Зазначається, що на сайті можна переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення, а також знайти телефони контактних центрів та звернутися по допомогу самостійно.
Також на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій і в деяких поїздах, співробітники "Укрзалізниці" будуть реєструвати в єдиній системі тих, хто евакуюється, та допомагати знайти житло.
Для цього Мінцифри забезпечило планшетами співробітників та волонтерів "Укрзалізниці". Зазначається, що коштом криптофонду Aid For Ukraine закупили 68 планшетів.
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