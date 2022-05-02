Російський "Новатек" попередив про загрозу вибуху 500 вагонів зі скрапленим газом у Польщі

"Дочка" російської енергокомпанії "Новатек" попередила, що 500 залізничних вагонів зі скрапленим нафтовим газом можуть вибухнути у Польщі.

Про це йдеться у заяві Novatek Green Energy.

"У зв'язку з фізико-хімічними властивостями газу СВГ, у разі більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях, підвищення зовнішньої температури, а отже, і підвищення тиску газу у вагонах можливий викид газу в атмосферу", – наголосили у заяві.

Компанія закликає вжити заходи, щоб доставити ці вагони на вантажні термінали.

Як повідомлялося, влада Польщі запровадила санкції проти 35 російських та білоруських компаній, а також проти 15 олігархів у відповідь на агресію РФ проти України. Під польські обмеження потрапили, зокрема, такі компанії як "Газпром", Kaspersky Lab, "Новатек" та виробник мінеральних добрив "Акрон". Також до санкційного списку увійшли російські олігархи В'ячеслав Кантор, який володіє близько 20% польської компанії Azoty, Олег Дерипаска, Михайло Фрідман та інші.