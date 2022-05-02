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З України від початку вторгнення виїхало понад 5,5 мільйона людей, – ООН

кордон

Понад 5,5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн із початку російської військової агресії в країні.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Так, станом на 2 травня Україну залишило 5,56 млн людей.

Зазначається, що найбільше українських біженців виїхало до Польщі – понад 3 мільйони станом. Ще майже 826 тисяч виїхали до Румунії. Понад 530 тисяч українців дісталася Угорщини, майже 447,6 тисячі – Молдови. До Словаччини виїхало 379,4 тисячі людей.

Водночас до Росії та Білорусі виїхало 825,6 тисячі та 25 тисяч українців відповідно.

Автор: 

біженці (707) ООН (363) евакуація (58)


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