Фінляндія готова припинити імпорт російського газу через вимогу оплати в рублях

Уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу через вимогу "Газпрому" про сплату газу в рублях.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat, передає enkorr..

Відзначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. "Газпром" вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.

За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вийде. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.

У зв'язку з відмовою від газу в Фінляндії можуть виникнути проблеми в промисловості, де газ використовується як сировина для технологічних процесів. Передовсім ідеться про підприємства хімічної і лісової промисловості.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.