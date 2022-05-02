Україна навряд чи зможе отримати заморожені кошти Росії найближчим часом, – Марченко

Рішення щодо вилучення заморожених активів РФ мають приймати уряди тих країн, де ці активи заморожені, проте сподіватися, що ці кошти надійдуть в Україну найближчим часом, не варто.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

"Рішення щодо заморожених активів приймають уряди тих країн, де ці активи заморожені. Щоб можна було ці активи вилучити та спрямувати на користь України. Я знаю, що така робота ведеться в Канаді та в США. В Європі з цим дещо складніше, але я впевнений, що вони також долучаться до цього процесу якомога швидше. Сказати, що ці кошти надійдуть до України у найближчому майбутньому, я поки що не можу", – сказав Марченко.

Міністр додав, що наразі уряд України веде постійну роботу з урядами західних країн для отримання фінансової підтримки.

"Ця робота ведеться максимально широко з усіма країнами. Залишилось тільки, щоб уряди цих країн прийняли відповідні рішення. Наразі серед лідерів надання фінансування України я б назвав США, Канаду та Великобританію", – зазначив Марченко.

Як повідомлялося, минулого тижня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про направлення арештованих активів, що належать особам, чиє багатство пов’язане з політичною підтримкою або корупційними схемами в РФ, на відновлення та гуманітарну допомогу Україні. Відповідний проєкт закону має ще затвердити Сенат та підписати президент США.

Аналогічне рішення готує уряд Канади.

Водночас раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Росія має тим чи іншим чином долучитися до фінансування відбудови України, однак для того, щоб спрямувати на ці цілі заморожені золотовалютні резерви РФ ще потрібно прийняти низку рішень. Єллен нагадала, що США та країни Європи заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Росії, загальний обсяг яких становить понад $600 млрд.