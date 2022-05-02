Туреччина планує отримати перший газ із родовищ у Чорному морі у наступному році

Після виявлення покладів газу на дні Чорного моря та початку робіт для його видобутку та транспортування Туреччина розраховує почати використовувати цей газ вже з 2023 року.

Про це повідомляє турецьке видання Takvim, передають Порти України.

"Уже через рік у ці самі дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку. Коли заварюватимете чай на плиті, то робитимете це на газу, видобутому з глибини тисячі метрів під Чорним морем", – заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез.

За словами Дьонмеза, Туреччина має намір повною мірою використовувати підземні ресурси та залучати їх у власну економіку та вже приділяє значну увагу чистим джерелам енергії.

У серпні 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина знайшла в Чорному морі найбільші за свою історію поклади природного газу обсягом 320 млрд кубметрів. Роботи проводилися в районі Сакар’ї на ділянці "Дунай-1".

У червні 2021 року турецьке бурове судно Fatih виявило нові поклади природного газу в Чорному морі обсягом 135 млрд кубометрів. Пошуки природного газу були продовжені в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Туреччина надасть компанії Turkish Petroleum податкові пільги з метою підтримки її проекту з розробки газового родовища Sakarya у Чорному морі вартістю $9,9 млрд. Обсяг запасів родовища оцінюється у 540 млрд кубометрів.