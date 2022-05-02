Понад 100 тисяч українських біженців знайшли легальну роботу в Польщі з початку війни

Від початку дії спеціального закону, який ухвалив уряд Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вже 102 тисячі громадян України знайшли роботу в цій країні.

Як повідомили у Міністерстві сім’ї та соціальної політики Польщі, три чверті працевлаштованих – це жінки, інформує Польське радіо.

В польському міністерстві нагадали, що українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть працевлаштуватися без необхідності отримання спеціального дозволу, що суттєво зменшує бюрократію та надає цим людям повний доступ до ринку праці в Польщі.

"Найбільша кількість громадян України знайшла роботу в Мазовєцькому, Нижньосілезькому та Великопольському воєводствах. Ситуація на ринку праці в Польщі хороша, і роботодавці постійно шукають нових працівників", – уточнила міністр сім'ї Марлена Мальонг.

За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики, половина зі 102 тис. працівників виконують просту роботу (49,4 тис.). Громадяни України також часто працевлаштовані як робітники на промислових підприємствах та майстри (14,2 тис.), працівники сервісу та збуту (10,7 тис.), а також оператори машин та монтажники (10 тис.). Кілька тисяч українців працевлаштувались на посади офісних працівників, спеціалістів, техніків та інших фахівців.

У польському міністерстві наголосили, що громадяни України не мають погоджуватися працювати без підписання договору. Перед підписанням важливо ознайомитись з умовами договору або попросити роз'яснення його положень.