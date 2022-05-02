Starlink в Україні щодня має близько 150 тисяч користувачів, – Федоров
Щодня супутниковий інтернет компанії Starlink в Україні має близько 150 тис. активних користувачів.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на дані компанії Apptopia.
"За даними компанії Apptopia, щодня Starlink в Україні має близько 150 тис. активних користувачів. Зараз термінали Starlink працюють для обʼєктів соціальної інфраструктури – це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини. Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв’язок за допомогою Starlink", – написав Федоров.
Він зазначив, що є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету.
"Це унікальний досвід використання Starlink, і такого ще не було в світі", – підкреслив Федоров.
Раніше повідомлялося, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку, за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила рішення дозволити на період воєнного стану використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим.
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