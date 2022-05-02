Єврокомісія не має даних про охочих платити за російський газ у рублях

У ЄС поки що немає жодної інформації про те, які країни чи компанії виявили бажання платити за газ із Росії в рублях.

Про це повідомила член Європейської Комісії, відповідальна за проблеми енергетики, Кадрі Сімсон, відповідаючи на відповідне запитання журналіста напередодні зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі, передає Інтрфакс-Україна.

"Європейська комісія не має жодних даних про те, що будь-які країни або приватні підприємства хочуть чинити так", – сказала Сімсон.

Сімсон заявила також, що Москва намагається посіяти ворожнечу в ЄС, вимагаючи робити оплату за російський газ у рублях.

"Вимога Росії платити рублями (за газ) – це спроба розділити ЄС. Ми повинні відповісти на це єдністю та солідарністю", – наголосила вона.

Нова схема, що нав'язується Москвою для оплати газу, передбачає, що в уповноваженому фінансовому інституті – "Газпромбанку" – для іноземних покупців відкриваються спеціальні рублеві та валютні рахунки типу "К". Іноземний покупець платить за газ у валюті контракту, банк продає її на "Московській біржі" та переводить рублі "Газпрому". Саме в цей момент зобов'язання щодо оплати природного ресурсу нібито вважається виконаним.