Міжнародна організація з міграції просить $500 мільйонів для допомоги біженцям з України

Міжнародна організація з міграції (МОМ) звернулася до благодійників з проханням про виділення $514 млн для підтримки її постійного реагування на гуманітарні потреби людей, що постраждали від війни в Україні.

За даними МОМ, з початку війни понад 7,7 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні, ще понад 5 млн біженців, а також не менше 233 тис. громадян третіх країн попросили притулку в інших країнах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Гуманітарні потреби в регіоні продовжують зростати, при цьому постраждале населення потребує критичної підтримки... Екстрене звернення МОМ спрямоване на те, щоб охопити понад 10 млн осіб; 8 млн в Україні та 2 млн людей, які втекли з країни. До числа осіб, які потребують допомоги, входять внутрішньо переміщені особи (ВПО), біженці, громадяни третіх країн та вразливі групи населення, включаючи жінок, дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями", – повідомляє МОМ.

Організація має намір продовжити надавати підтримку національним та місцевим органам влади, а також неурядовим організаціям та представникам громадянського суспільства у різних секторах. Планується розширення організації притулків, центрів розміщення, приймальних та транзитних пунктів. МОМ також надає тимчасове житло та непродовольчі товари нужденним.

"Зіткнувшись із зростаючими потребами в галузі охорони здоров'я, МОМ продовжить покращувати доступ до охорони здоров'я… Крім того, МОМ працює над покращенням інфраструктури водопостачання, санітарії та гігієни… Створений Організацією ланцюжок поставок у регіоні й надалі сприятиме доставці гуманітарної допомоги населенню", – йдеться у повідомленні.