Росія з початку війни експортувала енергоресурсів на 63 мільярда євро, – дослідження

Доходи РФ від морського експорту енергоресурсів зменшилися від початку вторгнення в Україну, оскільки імпортери уникають поставок навіть за відсутності обмежень.

Такий висновок містить дослідження аналітичної організації The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), передають Порти України.

Дослідження засвідчує, що РФ протягом двох місяців з початку вторгнення (з 24 лютого по 24 квітня) експортувала сиру нафту, нафтопродукти, трубопровідний газ та вугілля на 63 млрд євро. ЄС імпортував 71% цього обсягу на суму приблизно 44 млрд євро.

Найбільшими імпортерами були Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,6 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро), Франція (3,8 млрд євро).

Морські перевезення склали приблизно половину вартості російського експорту енергоресурсів, тому скорочення є значним, зазначають автори дослідження.

"Навіть за відсутності заборон на імпорт, уникнення російських поставок зменшує морський імпорт. Поставки нафти з Росії в іноземні порти впали на 20% за перші три тижні квітня в порівнянні з періодом січня-лютого до вторгнення. Поставки вугілля зросли на 20%, СПГ – на 50%. Падіння поставок сирої нафти прискорилося після середини березня", – йдеться у дослідженні.

При цьому експорт російської нафти до ЄС зменшився на 20%, вугілля – на 40%, проте поставки СПГ зросли на 20%. Експорт нафти в країни поза ЄС зросли на 20% із суттєвими змінами в напрямках. Поставки вугілля та СПГ за межі ЄС зросли на 30% та 80% відповідно.

"Росія намагається перенаправити вантажі, які не знаходять європейських покупців: різко зросла кількість суден, які виходять з російських портів без певного пункту призначення", – вказують дослідники.

Близько чверті російських поставок енергоресурсів надійшло лише у шість портів ЄС, найбільші обсяги обробили Роттердам (Нідерланди), Маасвлакте (Нідерланди), Трієст (Італія), Гданськ (Польща) та Зебрюгге (Бельгія).

Більшість вантажів надходять на невизначені термінали обробки та зберігання, проте дослідникам вдалося виявити постачання на підприємства, пов’язані з нафтовими компаніями Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Lukoil, Neste та Orlen. Серед фрахтувальників суден ідентифіковані Shell, Exxon, Total і Trafigura, які продовжували перевозити російське паливо в квітні. Серед енергетичних та промислових компаній, які закуповують російські ресурси, – RWE, KEPCO, Taipower, Chubu Electric Power, TEPCO, Kyushu Electric Power, Nippon Steel, Tohoku Electric Power, POSCO, Formosa Petrochemical Corporation, Mitsubishi, Hyundai Steel, Sumitomo та JFE Steel.

CREA закликала уряди та корпоративних покупців припинити закупівлі російських енергоресурсів, щоб допомогти покласти край війні та злочинам проти людства, вчинених російськими військовими в Україні.

Крім того, організація закликала припинити перевалку російського палива третіми сторонами, ввести імпортні мита на російський енергоекспорт до запровадження обмежень або на випадок обходу обмежень, а також створити план якнайшвидшої заміни російського викопного палива на чисту енергію, що матиме набагато більший вплив, ніж просто реорганізація глобальних торгових потоків викопного палива.