Шмигаль попросив Данію розглянути постачання в Україну нафтопродуктів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Данію розглянути можливість постачання в Україну сировини, необхідних для аграріїв та нафтопродуктів.

Про це Шмигаль повідомив за результатами зустрічі з главою МЗС Данії Єппе Кофодом.

"Подякував за рішення взяти участь у відбудові міста Миколаїв разом з іншими міжнародними партнерами. Також уже найближчими днями, як обіцяла прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, в Україну надійде обладнання й техніка, що допоможе у відновленні звільнених міст", – написав Шмигаль.

За його словами, також обговорювалося й постачання військової техніки, посилення санкцій проти Росії та відмова від російських енергоносіїв.

"Порушив питання диверсифікації джерел постачання газу. Звернувся із пропозицією розглянути можливість постачання в Україну сировин, необхідних для аграріїв, і нафтопродуктів, оскільки ворог цілеспрямовано намагається зірвати посівну й спричинити дефіцит пального", – зазначив Шмигаль.

Він також подякував Данії за потужну політичну й фінансову підтримку та висловив сподівання на підтримку України в набутті статусу кандидата на членство в ЄС і схвальне рішення Єврокомісії щодо призупинення на рік імпортних мит на весь український експорт.