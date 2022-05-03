США дозволили транзакції з Gazprom Germania, що перейшла під управління німецької влади

Міністерство фінансів США опублікувало ліцензію, яка передбачає дозвіл на транзакції з Gazprom Germania GmbH до 30 вересня 2022 року.

"Усі транзакції, що стосуються Gazprom Germania GmbH або до контрольованих нею структур, дозволяються до 30 вересня 2022 року", – наголошується в документі, передає Інтерфакс-Україна.

У документі пояснюється, що операції, що суперечать деяким американським обмежувальним заходам, у тому числі персональним, проводити, як і раніше, заборонено.

Як повідомлялося, наприкінці березня "Газпром" повідомив, що перестав контролювати Gazprom Germania та всі її активи. Йдеться про дистриб'ютора WINGAS/WIEE, оператора зберігання astora, трейдера Gazprom Marketing & Trading і роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобальному СПГ-трейдері Gazprom Global LNG.

Власник Gazprom Germania GmbH ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" перейшов зі 100% власності ТОВ "Газпром експорт" у володіння АТ "Палмері" (0,1%) та ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" (99,9%). Оскільки угода не отримала схвалення міністерства економіки ФРН, влада Німеччини заперечує її легітимність. У зв'язку із цим компанія Gazprom Germania до 30 вересня передана під управління Федерального мережевого агентства.

Тепер, за заявою Мінекономіки Німеччини, акціонери не зможуть голосувати акціями Gazprom Germania – право голосу за ними переходить до BNetzA. Управитель буде вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню Федеральним мережевим агентством.