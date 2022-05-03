У Євросоюзі закликали бути готовими до подальших перебоїв у постачанні енергоресурсів з Росії

Європейський Союз має підготуватися до подальших перебоїв у постачанні енергоресурсів з РФ.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає "Європейська правда".

За її словами, рішення Москви припинити поставки газу минулого тижня до Польщі та Болгарії було "попередженням про те, що будь-яка держава-член може стати наступною".

Сімсон зазначила, що на екстренному зібранні міністри енергетики ЄС заявили, що безпеці поставок в Європу безпосередньо ніщо не загрожує. "Наразі поставки до Польщі та Болгарії тривають альтернативними маршрутами з Греції та Німеччини", – сказала вона.

Однак вона наголосила, що ЄС повинен прискорити розгортання відновлюваної енергії, диверсифікувати постачання та збільшити запаси енергії.

Як повідомлялося, російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.