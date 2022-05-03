ЄС хоче активізувати співпрацю з африканськими країнами для заміни російського газу, – ЗМІ

Європейський союз прагнутиме активізувати співпрацю з африканськими країнами для заміщення імпорту російського газу і зниження залежності від РФ майже на дві третини в цьому році

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документу ЄС, передає Інтерфакс-Україна.



Заначається, що країни Африки, зокрема Нігерія, Сенегал та Ангола, пропонують значною мірою невикористаний потенціал скрапленого природного газу.



За даними агентства, документ, який передбачає розширення зовнішньої енергетичної взаємодії, може бути прийнятий Єврокомісією наприкінці травня в межах пакету заходів із реалізації плану блоку щодо скорочення енергетичної залежності від Москви.



Згідно з проєктом, план ЄС щодо збільшення імпорту СПГ на 50 млрд куб. м та збільшення поставок трубопровідного газу з інших країн, крім Росії, на 10 млрд куб. м "вимагає встановлення відносин з традиційними постачальниками на новій основі і розширення торгівлі з новими постачальниками", зазначає агентство.



Ключові кроки включають повну реалізацію угоди зі США щодо постачання додаткових 15 млрд кубометрів газу у 2022 році та близько 50 млрд куб. м щорічно до 2030 року.



Передбачається також підписання тристороннього меморандуму про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем для збільшення постачання СПГ до Європи до літа цього року.



Також блок планує підтримати подвоєння пропускної спроможності Південного газового коридору, яким доставляється газ з Азербайджану, до 20 млрд куб. м на рік.