Окупанти вивезли з Мелітополя сільгосптехніки на $5 мільйонів, але не змогли нею скористуватися, – CNN
Російські окупанти вивезли з українського Мелітополя сільськогосподарську техніку на $5 млн, але не змогли нею скористатися.
Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевого бізнесмена, передає Радіо Свобода.
Зазначається, що техніку з дилерського центру John Deere "Агротек" перевезли до Чечні, проте вона перестала працювати – її віддалено заблокували.
Співрозмовник телеканалу розповів, що спочатку російські солдати захопили два комбайни, трактор і сівалку. А впродовж наступних тижнів вивезли все інше, загалом 27 одиниць техніки.
Частину техніки доставили до сусіднього селища, решту повезли до Чечні. За даними GPS-навігаторів, востаннє техніка була помічена у чеченському селищі Закан-Юрт.
Наразі заблоковану техніку неможливо навіть увімкнути, проте, за даними джерела CNN, "викрадачі, здається, знайшли консультантів у Росії, які намагаються обійти захист".
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