Окупанти вивезли з Мелітополя сільгосптехніки на $5 мільйонів, але не змогли нею скористуватися, – CNN

Російські окупанти вивезли з українського Мелітополя сільськогосподарську техніку на $5 млн, але не змогли нею скористатися.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевого бізнесмена, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що техніку з дилерського центру John Deere "Агротек" перевезли до Чечні, проте вона перестала працювати – її віддалено заблокували.

Співрозмовник телеканалу розповів, що спочатку російські солдати захопили два комбайни, трактор і сівалку. А впродовж наступних тижнів вивезли все інше, загалом 27 одиниць техніки.

Частину техніки доставили до сусіднього селища, решту повезли до Чечні. За даними GPS-навігаторів, востаннє техніка була помічена у чеченському селищі Закан-Юрт.

Наразі заблоковану техніку неможливо навіть увімкнути, проте, за даними джерела CNN, "викрадачі, здається, знайшли консультантів у Росії, які намагаються обійти захист".