Вкладники отримали понад 3 мільярди від погашення першого випуску військових облігацій, – Нацбанк

Близько тисячі юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що частина з цих коштів повторно вкладена у нові військові ОВДП для подальшої підтримки України.

Із початку повномасштабного нападу РФ на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету майже 50 млрд грн, $93,8 млн та 176,5 млн євро.

"Найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас минулого тижня ще 2,7 тис. громадян та представників бізнесу приєдналися до купівлі військових ОВДП, отже кількість вкладників серед них зросла до 11,8 тис.", – йдеться у повідомленні.

Враховуючи квітневе погашення військових ОВДП, обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у відповідні цінні папери станом на 2 травня становить близько 3,5 млрд грн, $38,3 млн та 25,4 млн. євро, а нерезидентів – більше 66 млн грн.

У Нацбанку закликали й надалі купувати військові облігації, зміцнюючи фінансовий фронт України.