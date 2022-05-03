У квітні інфляція підскочила до майже 16%, до кінця року може перевищити 20%, – Шевченко
У квітні інфляція в Україні становила 15,9%, а до кінця року вона може перевищити 20%.
Про це повідомив очільник Національного банку Кирило Шевченко у колонці для "Нового времени".
За його словами, такі дані показали результати web-scraping – способу збору цін з онлайн-супермаркетів.
"Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники не можна порівняти з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція досягала 60%", – скзаав Шевченко.
Він наголосив, що Нацбанк має значний досвід боротьби з інфляцією.
"У світовій історії не було випадків, коли країна входила у військовий стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему і монетарну політику. Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми утримуватимемо зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування, який свого часу допоміг подолати ту саму інфляцію в 60%", – підкреслив Шевченко.
Він вважає, що Україна поступово відновить прогнозний цикл та знову почне застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до цілі НБУ у 5% та утримання під контролем інфляційних очікувань.
Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 1,6% у лютому, 1,3% – у січні та 0,6% – у грудні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На кого це пояснення розраховане???