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Обсяг надходження готівки до кас банків у першому кварталі зменшився на 11% – Нацбанк

деньги,гривня

У січні-березні 2022 року оборот готівки в касах українських банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Telegram.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 490,4 млрд грн та зменшився на 11% порівняно з січнем-березнем минулого року.

Водночас видача готівки з кас банків у першому кварталі становила 544,8 млрд грн. Вона зменшилися не так суттєво, лише на 0,5% порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Також за звітний період не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

У трійку найпоширеніших касових операцій з видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 78,9%;
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів – 5,6%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,6%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів із використанням платіжних карток – 34,1% від загального обсягу надходжень, торговельна виручка – 31,8% та виручка від усіх видів послуг – 14%.

Обсяг надходження готівки до кас банків у першому кварталі зменшився на 11% – Нацбанк 01

Автор: 

банки (6998) НБУ (9340)


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