У Бородянці та Ірпені побудують два житлові комплекси для людей, які втратили житло внаслідок агресії РФ

У Київській області, в Ірпені та Бородянці, планують побудувати два житлові комплекси на 50 тис. кв. м кожний для тих людей, хто втратили житло внаслідок воєнної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

"Київщина зазнала величезних руйнацій. Без домівок залишилися тисячі сімей. І наша задача, як представників державної влади, забезпечити їх новим комфортним житлом . Ми підготували пропозиції для забудовників регіону. Часу для обговорення дуже мало, тому працюємо конструктивно, на результат", – заявив очільник області Олександр Павлюк під час зустрічі з найбільшими забудовниками регіону.

Зазначається, що наразі держава розробила два підходи до вирішення цього питання – викуп та будівництво нового житла для осіб, які залишилися без домівок внаслідок військових дій.

Загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових для викупу, становить понад 42 тис. кв.м. Наразі із забудовниками проводяться консультації щодо рекомендованої ціни для викупу цих квартир. Окрім того, кожна квартира повинна мати всю необхідну сантехнику та меблі.

Також на території області планується побудувати два житлових комплекси на 50 тис. кв. м кожний.

"Вони будуть розташовані в населених пунктах, які найбільше постраждали від агресії РФ та мають найбільші руйнування житлового фонду. Мова йде про Ірпінь та Бородянку. Території для цих майбутніх комплексів вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури. Термін будівництва – до 5 місяців", – наголосили в повідомленні.

Крім самих ЖК, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури.