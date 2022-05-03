Британська ВР задекларувала $24 мільярди збитків через рішення вийти з акціонерів "Роснєфті"

Британський нафтогазовий гігант ВР задекларувала у фінансових результатах за перший квартал 2022 року до сплати податків чистий збиток у розмірі $24 млрд від володіння 19,75% акцій "Роснєфті".

Згідно зі звітністю компанії, ця сума включає $13,5 млрд списання справедливої вартості чистих інвестицій, $11,1 млрд – доподатковий збиток за сумами, раніше включеними до загального доходу (збиток виник переважно через збитки від курсових різниць, накопичених з початкової дати інвестиції в 2013 році до 27 лютого 2022 року), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ці витрати частково компенсуються за рахунок частки прибутку "Роснєфті" у розмірі $500 млн, що припадав на частку ВР до 27 лютого.

Крім того, результати ВР за перший квартал скориговані на $1,5 млрд, які включають доподатковий збиток від інших підприємств із "Роснєфтью" та на $1,1 млрд відкладених податкових зобов'язань.

ВР вказує, що у зв'язку з рішенням вийти з інших підрозділів "Роснєфті" в Росії коригуючі статті результатів за перший квартал 2022 року також включають витрати у розмірі $1,5 млрд. Це включає $1 млрд до оподаткування, що становлять знецінення балансової вартості цих підприємств, і ще $0,5 млрд. збитків від курсових різниць, які були відображені безпосередньо в капіталі з дати початкових інвестицій, які також були перенесені до звіту про прибутки та збитки.

Також ВР скоригувала свої результати на $1,1 млрд відкладеного податкового зобов'язання, що включає податок на частку ВР у нерозподіленому прибутку "Роснєфті".

Як повідомлялося, 28 лютого рада директорів британської ВР оголосила, що компанія вийде з акціонерного капіталу російської "Роснєфті", за підсумками першого кварталу повідомить про суттєві негрошові витрати у своїх результатах, а також більше не буде вказувати "Роснєфть" як окремий сегмент за результатами першого кварталу 2022 року.

Крім того, два члени ради директорів "Роснєті" від ВР негайно вийшли з нього.

ВР стала великим акціонером "Роснафти" за підсумками операції з купівлі держкомпанією ТНК-ВР у 2012-2013 роках.



