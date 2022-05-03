Угорщина не може відмовитися від нафти і газу з Росії, – голова МЗС

Угорщина не може гарантувати функціонування економіки без російської нафти та газу.

Про це міністр зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив під час візиту в Казахстан, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми проголосували за кожен пакет санкцій у Європейському союзі, незважаючи на це, ми зіштовхуємося завжди з несправедливими докорами з боку ЄС. Це зводиться до того, що ми щиро говоримо про те, що гарантування енергобезпеки країни потребує конкретних кроків з нашого боку. Саме тому не голосуємо за такі санкції, які обмежували б постачання газу та нафти з боку Росії до Угорщини. Це не політичне рішення", – заявив Сіярто.

Він додав, що 65% нафти надходить до Угорщини із Росії через нафтопровід "Дружба".

"Наразі без російської нафти ми не можемо гарантувати безперебійне функціонування нашої економіки. Хочу зазначити, що у нашому розпорядженні немає іншого маршруту, який міг би нам поставити потрібний обсяг нафти", – сказав міністр.

Сійарто додав, що Угорщина підтримує ініціативу Європейського союзу щодо диверсифікації енергоносіїв, але санкції щодо російської нафти можуть завадити Угорщині розпочати реалізацію цього проєкту.

"Ми працюємо над цим проєктом, тому ми збільшили кількість нафти, що надходить з Казахстану, до 16%. Нафта, яку ми купуємо в Казахстані, поставляється тільки через Росію. Якщо будуть санкції, які перешкоджатимуть постачанню нафти з боку Росії, ми не зможемо розпочати диверсифікацію джерел енергоносіїв та інших джерел", – наголосив він.

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Як повідомлялося, Європейська комісія наразі працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. Очікується, що це рішення буде затверджено на цьому тижні, після того, як Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

За даними видання The Wall Street Journal, Німеччина виступала проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти, через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу також виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.