Українські мільярдери направили на допомогу армії та українцям $164 мільйони, – Forbes

Найбагатші українські бізнесмени пожертвували на допомогу українській армії, а також українцям під час війни понад $164 млн.

Про це повідомляє український Forbes.

Водночас видання зазначає, що реальна сума може бути більшою, адже журналісти згадували тих підприємців, які надали допомогу більше за $2 млн. Також деякі бізнесмени відмовилися деталізувати інформацію щодо наданої допомоги, аргументуючи тим, що не бажають зараз жодного піару.

Найбільшу допомогу надав найбагатший українець Рінат Ахметов – $72 млн, плюс $30 млн податків, сплачених до держбюджету авансом. За даними СКМ, допомогу отримали 2,1 млн українців. Ахметов розвиває сім напрямів допомоги: гуманітарний, підтримка ЗСУ і ТРО; допомога переселенцям у містах присутності бізнесу СКМ; безкоштовна електроенергія для медиків та військових; доставка гуманітарки з Європи; шелтер на домашньому стадіоні "Шахтаря" та благодійне турне команди; співфінансування іномовлення FreeДом.

Співвласник мережі "АТБ" Геннадій Буткевич надав $5,7 млн. Кошти були спрямовані військовим, дітям у лікарні "Охматдит" та на гуманітарку від "АТБ".

Олександр та Галина Гереги, які є власниками "Епіцентру", пожертвували $10 млн, плюс $30 млн податків авансом. Вони надали 300 млн грн теробороні та ЗМУ, а також запропонували владі Харкова безкоштовно використовувати продукцію своїх супермаркетів для потреб міста.

Власник комппанії Ferrexpo Костянтина Жеваго надав $6,3 млн гуманітарної допомоги.

Віктор та Олена Пінчук витратили $16,7 млн, а також зібрали $3,5 млн через Ukraine Relief Fund. Вони закупали техніку та амуніцію для військових. Крім того, допомагали медикам.

Засновник MacPaw Олександр Косован витратив на допомогу ЗСУ $5 млн.

Основний акціонер виробника курятини МХП Юрій Косюк передав армії та українцям продукції компанії на $12 млн.

Олег Крот та Юрій Лабезніков з холдингу Techiia, який спеціалізується на кіберспорті, надали $7,8 млн на обладнання для ЗСУ.

Вадим Новінський пожертвував $7 млн на гуманітарні проєкти.

Засновник Nooshere Макс Поляков віддав на благодійність $2,3 млн. Сума взята з відкритих джерел, адже бізнесмен забороняє розкривати реальні суми допомоги.

Власник групи "ТАС" Сергій Тігіпко надав $3,3 млн допомоги, власник Group DF Дмитро Фірташ – $9,7 млн, глава DCH Олександр Ярославський – $3,3 млн.

Петро Порошенко виділив $10 млн. Усього з 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 млн грн. За ці кошти придбали: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.