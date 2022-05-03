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З початку агресії проти України ООН закупила в Росії товарів та послуг на $2,5 мільярда, – Зеленський

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З 2014 року, коли РФ розпочала агресію проти України, Організація Об’єднаних Націй закупила в Російської Федерації товарів і послуг щонайменше на $2,5 млрд.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до парламенту Албанії, повідомляє Укрінформ.

"За час із 2014 року, коли Росія захопила наш півострів Крим і розпочала війну на Донбасі, ООН закупила в неї товарів і послуг як мінімум на $2,5 млрд. Це несправедливо і неправильно", – наголосив Зеленський.

Водночас він подякував Албанії за взаємодію на майданчику ООН, особливо зараз, коли країна працює в якості непостійного члена Ради безпеки ООН, та закликав припинити фінансувати РФ коштами ООН.

"Треба зробити принципову річ і припинити використання коштів для спонсорування Росії. Якщо вона порушує статут ООН, загрожує продовольчій безпеці світу і знищує мир у Європі, вона не має права отримувати від ООН жодного цента", – підкреслив Президент.

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