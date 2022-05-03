Влада острівної держави Фіджі схвалила арешт яхти російського мільярдера Керімова вартістю $300 мільйонів

Верховний суд Республіки Фіджі дозволив США заарештувати яхту Amadea, яка, імовірно, належить російському сенатору й мільярдеру Сулейману Керімову.

Суд дійшов висновку, що Amadea порушила виняткову економічну зону Фіджі, повідомляє "Forbes Україна" з посиланням на FBC News.

Адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суду, що він подає заяву, вимагаючи тимчасового припинення виконання рішення. Ханіфф є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником суперʼяхти.

Сулейман Керімов потрапив у списки санкцій Євросоюзу, США, Великобританії, Канади, Австралії, Японії. Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, з початку року його статки зменшилися на $884 млн і оцінюються зараз у $14,3 млрд.

Як повідомлялося, минулого тижня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про направлення арештованих активів, що належать особам, чиє багатство пов’язане з політичною підтримкою або корупційними схемами в РФ, на відновлення та гуманітарну допомогу Україні. Відповідний проєкт закону має ще затвердити Сенат та підписати президент США.

Аналогічне рішення готує уряд Канади.

Водночас раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Росія має тим чи іншим чином долучитися до фінансування відбудови України, однак для того, щоб спрямувати на ці цілі заморожені золотовалютні резерви РФ ще потрібно прийняти низку рішень. Єллен нагадала, що США та країни Європи заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Росії, загальний обсяг яких становить понад $600 млрд.