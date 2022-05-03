Рада прийняла закон про заборону ліків з Росії та Білорусі

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь".

За прийняття відповідного законопроєкту №7313 в цілому проголосувало 316 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено "з метою обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, що в свою чергу стимулюватиме відмовитися від поставок товарів з цих країн в усьому світі".

Для цього пропонується надати Міністерству охорони здоров’я повноваження відмовляти у державній реєстрації або скасовувати її для лікарських засобів, якщо хоча б один етап виробництва лікарського засобу здійснюються на території РФ або Білорусі. Також дозволяється скасовувати державну реєстрацію ліків, якщо заявник або його представник прямо або опосередковано пов’язані з російськими компаніями.

Крім того, у проекті пропонується передбачити, що на період введення воєнного стану в Україні Кабінет міністрів за поданням МОЗ може тимчасово зупиняти експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.