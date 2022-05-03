Євросоюз неминуче запровадить санкції проти імпорту нафти з Росії, – голова Європейської ради

Нові санкції Європейського союзу проти Росії поширюватимуться на імпорт російської нафти.

Про це голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, виступаючи у грецькому місті Олександруполіс на честь початку будівництва там плавучого терміналу LNG, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що Рада ЄС неминуче запровадить подальші санкції, особливо щодо російської нафти", – заявив Мішель,

Голова Європейської ради також вказав на своєчасність початку робіт із будівництва плавучого терміналу, оскільки він допоможе Європі диверсифікувати постачання газу, зміцнити енергетичну інфраструктуру та поступово знизити залежність від російських копалин видів палива.

"Цей проект чітко сприяє безпеці постачання енергетичних ресурсів до ЄС та нашим довгостроковим цілям у зв'язку зі змінами клімату", – наголосив Мішель.

Очікується, що термінал LNG потужністю 5,5 млрд кубометрів в Олександруполісі розпочне роботу у 2023 році. Оператор проєкту Gastrade SA повідомляв у січні, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

У країні вже працює один термінал LNG – Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд кубометрів газу.

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Як повідомлялося, Європейська комісія наразі працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. Очікується, що це рішення буде затверджено на цьому тижні, після того, як Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

За даними видання The Wall Street Journal, Німеччина виступала проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти, через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу також виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.