Кабмін дозволив Мінрегіону оперативно міняти будівельні норми на час воєнного стану

Кабінет міністрів спростив процедуру ухвалення будівельних норм та внесення змін до них в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 3 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, уряд вніс відповідні зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність.

Постанова передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів розроблення, затвердження, реєстрація, внесення змін до ДБН та визнання їх такими, що втратили чинність, може здійснюватися у спрощеному порядку за рішенням Мінрегіону або іншого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання з нормування у будівництві.

"Внаслідок збройної агресії РФ в Україні зазнали суттєвих пошкоджень тисячі житлових будинків, шкіл лікарень та споруд різного призначення. Прийняте рішення дозволить пришвидшити їх відновлення. Крім того, воно сприятиме будівництву критично важливих об’єктів, зокрема необхідних для підвищення обороноздатності держави, а також будівель для постійного та тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та об’єктів промисловості, які переміщуються з територій воєнних дій", – прокоментував прийняття постанови міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, раніше Кабмін також уповноважив Міністерство розвитку громад та територій контролювати ціноутворення у будівництві, за винятком будівництва та ремонту автомобільних доріг.