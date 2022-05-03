Кабмін виділив ще 8 мільярдів на продукти і ліки для мешканців у зоні бойових дій

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні виділяє місцевим бюджетам 7,5 млрд грн на забезпечення громадян безкоштовними соціальними продуктами у містах та регіонах, де ведуться бойові дії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок, 3 травня, повідомляє пресслужба Кабміну.

"З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів. Маємо сьогодні рішення, яке дозволить належним чином і надалі фінансувати цю програму. Місцевим бюджетам Уряд перерахує загалом 7,5 млрд грн. Це кошти, які дадуть змогу забезпечити безкоштовними соціальними продуктами українців у містах та регіонах, де зараз тривають бої", – сказав Шмигаль.

Він додав, що ще 500 млн грн уряд виділяє на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання.

"Обидві ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін доручив закупити 10 млн продуктових наборів для подальшої безоплатної видачі населенню через обласні військові адміністрації (ОВА). Ці набори закуповувалися за кошти, виділені "Укрзалізниці" на загальну суму 18 млрд грн.