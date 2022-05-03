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Кабмін призупинив митний контроль нехарчової продукції

таможня

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 3 квітня, прийняв рішення призупинити здійснення контролю нехарчової продукції митними органами.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Припинено тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції", – написав Мельничук.

Автор: 

Кабмін (7794) митниця (820) митний контроль (197) Державна митна служба (481)


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Где то горько заплакал Коля Митбол.
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04.05.2022 09:49 Відповісти

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