Кабмін призупинив митний контроль нехарчової продукції
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 3 квітня, прийняв рішення призупинити здійснення контролю нехарчової продукції митними органами.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Припинено тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції", – написав Мельничук.
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олег иванов #434516
показати весь коментар04.05.2022 09:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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