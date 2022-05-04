Єврокомісія представила проєкт шостого пакету санкцій проти РФ, який передбачає нафтове ембарго (оновлено)

Під час виступу у Європарламенті очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала шостий пакет санкцій проти РФ.

Зокрема, обмеження торкнуться високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі. "Ми знаємо, хто ви. І ви будете відповідати", – цитує її пресслужба у Twitter.



Також пропонується відключити російський "Сбербанк" та ще два банки від міжнародної системи фінансових комунікацій SWIFT. За даними Politico, йдеться про "Московський кредитний банк" та "Россєльхозбанк".



"По-третє, ми забороняємо трьом великим російським державним мовникам працювати в нашому ефірі, які агресивно розповсюджують брехню і пропаганду Путіна", – наголосила фон дер Ляєй.



Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити російську нафту.

"Давайте зрозуміємо: це буде нелегко. Але ми просто повинні над цим працювати. Маємо максимізувати тиск на Росію, мінімізуючи вплив на наші економіки", – зазначила глава Єврокомісії.

Як повідомляє австрійське видання АРА із посиланням на європейських дипломатів, нафтове ембарго на російську нафту передбачає поступову заборону на імпорт сировини упродовж шести-восьми місяців. Винятки планують зробити для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від нафти РФ. Їм дозволять продовжувати імпорт до кінця 2023 року.



На думку дипломатів ЄС, пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку: Чехія та Болгарія також наполягають на винятках, посилаючись на залежність економік від російської нафти.



Угорщина та Словаччина отримують російську нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба", який також забезпечує сировиною Чехію. За даними уряду, Угорщина імпортує близько 65% своєї нафти з Росії, що більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС – 26%.



Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо воно обмежить її безпеку постачання. Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік наголосив, що відмова його країни від російської нафти займе кілька років. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Берлін підтримає нафтове ембарго. Водночас він попереджає економіку та споживачів на подальше підвищення цін.