Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році майже на 12 мільярдів

Міністерство фінансів України у квітні підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 11,84 млрд грн порівняно з квітневим прогнозом – до 584,1 млрд грн.

Про це свідчить прогноз відомства на початок травня, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нього, найбільша сума виплат припадає на квітень-червень цього року – 167,94 млрд грн, тоді як у липні-вересні вона прогнозується на рівні 147,31 млрд грн, у жовтні-грудні – 133,51 млрд грн.



Виплати за внутрішнім боргом у 2022 році Мінфін збільшив на 13,97 млрд грн – до 454,92 млрд грн, за зовнішнім – скоротив на 2,14 млрд грн, до 129,18 млрд грн.



За даними міністерства, у місячному вирахуванні найбільша сума виплат припадала на лютий – 75,78 млрд грн, а також травень – 61,79 млрд грн.



Водночас Мінфін на 22,53 млрд грн збільшив прогноз виплат за держборгом у 2023 році – до 423,44 млрд грн.



У 2024 році міністерство очікує на виплати у розмірі 352,63 млрд грн.