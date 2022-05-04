Євросоюз може заборонити європейським компаніям страхувати танкери з російською нафтою, – Bloomberg

У Євросоюзі в рамках підготовки шостого пакету санкцій проти Росії розглядають можливість заборонити європейським компаніям надавати РФ послуги при транспортуванні її нафти в треті країни

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на офіційних осіб ЄС і документ, який опинився в його розпорядженні, передає Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що ця заборона має набути чинності на початок червня.

Проте, нагадує Bloomberg, країни-члени ЄС ще не схвалили шостий пакет санкцій проти РФ. За даними агентства, ця пропозиція ЄС зачіпає страхування перевезень. Це означатиме негайну заборону на нові страхові контракти. При цьому терміни дії вже укладених контрактів мають спливти протягом місяця після заборони ЄС.

Bloomberg уточнює, що 95% танкерних перевезень страхують через International Group of Protection & Indemnity Clubs, що знаходиться в Лондоні та дотримується європейського законодавства. Таким чином, пояснює агентство, у разі ухвалення заборони ЄС Росії та її клієнтам доведеться шукати альтернативні способи страхування перевезення.

Агентство нагадує, що раніше за допомогою заходів у сфері страхування США та Європі вдалося успішно обмежити імпорт нафти Іраном.

Крім того, додає Bloomberg, заплановані санкції ЄС повинні торкнутися прямого та опосередкованого технічного сприяння, фінансової допомоги щодо транспортування неочищеної нафти або нафтопродуктів, вироблених у Росії або експортованих нею до третіх країн, причому під дію можливих санкцій підпаде і перевантаження вантажу з одного судна на інше.

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Раніше Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК в рамках шостого пакету санкцій проти РФ вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія наразі працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. Очікується, що це рішення буде затверджено на цьому тижні, після того, як Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

За даними видання The Wall Street Journal, Німеччина виступала проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти, через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу також виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.