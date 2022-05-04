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Новини
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Угорщина заблокує запропоноване Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії, – міністр

сийярто

Угорщина голосуватиме проти запропонованого Єврокомісією шостого пакету санкцій проти Росії, якщо країни Євросоюзу не зроблять винятку з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту по трубопроводах.

Про це міністр зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook, повідомляє The Financial Times.

"У нинішньому вигляді пакет санкцій Брюсселя не може бути підтриманий, ми не можемо голосувати за нього", – сказав Сіярто.

"Угорщина могла б погодитися з цими санкціями, лише якщо б трубопровідний імпорт сирої нафти був звільнений від обмежень. Тоді енергетичну безпеку Угорщини можна було б зберегти. Зараз не може (погодитись, – ред.)", – додав міністр.

Запропоновані Єврокомісією санкції повинні отримати схвалення Європейської ради, де кожна країна-член має право вето, тому заперечення Угорщини можуть зірвати прийняття шостого санкційного пакету проти Росії.

Угорщина використовує нафтопровод "Дружба" радянських часів, який проходить транзитом через Україну, для імпорту російської нафти.

"Це не питання відсутності політичної волі чи часу. Це проста географічна, фізична, інфраструктурна реальність", – сказав Сійярто.

За даними джерел агентства Reuters, посли країн ЄС не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти РФ у середу і продовжать його обговорення у четвер.

Джерела агентства стверджують, що Угорщина та Словаччина вимагають для себе звільнення від обмежень на імпорт російської нафти.

Читайте також: Угорщина блокуватиме запровадження санкцій проти російських нафти і газу, – міністр

Як повідомлялося, Європейська комісія оприлюднила свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. При цьому ЄК запропонувала зробити тимчасові винятки для Угорщини та Словаччини, які значно залежать від нафти РФ. Їм дозволять продовжувати імпорт до кінця 2023 року. Однак деякі дипломати ЄС зазначають, що така пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку, оскільки Чехія та Болгарія також наполягають на винятках для себе.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

Автор: 

Угорщина (553) нафта (4838) росія (14387) Євросоюз (5189) ембарго (142)


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Топ коментарі
+29
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват
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04.05.2022 18:13
+19
І треба було приймати цю сикливу продажну ******* до ЄС і НАТО?
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04.05.2022 18:35
+17
Если Венгрия союзник России, то какого черта она делает в ЕС. Нужно начать выход Венгрии из ЕС ибо она не соответствует стандартам ЕС и стандартам моральным и человечности. Потому нужно провести остракизм, то бишь голосование всех стран ЕС по изгнанию Венгрии из Европейского Союза! Венгрия на стороне тьмы!
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04.05.2022 18:48
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"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват
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04.05.2022 18:13 Відповісти
Оказывается мы качаем кацапскую нефть по нефтепроводу дружба .. мадьярам. Потом они продают топливо нам. Таким вот нехитрым макаром наши деньги оказываются у х-ла прям во время войны.
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04.05.2022 18:27 Відповісти
Мало того, ще рік тому цим нафтопроводом у 1433 км. володів Медведчук.Але яким чином він опинився у нього інформація засекречена.
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04.05.2022 21:47 Відповісти
Конфіскувати на користь держави у мертвечука ніззя?
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05.05.2022 15:25 Відповісти
І треба було приймати цю сикливу продажну ******* до ЄС і НАТО?
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04.05.2022 18:35 Відповісти
Ага❗А Украина ещё не готова❗Нужно ещё 10,20, 30 лет как говорят еврошлюхи👎
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05.05.2022 11:50 Відповісти
гнати їх потрібно як з нато так і з євросоюзу, цигани є цигани
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04.05.2022 18:45 Відповісти
Брати по крові і походженню з мокша, мордва, удмурти, ерзя ітп народи. Гадити сусідам, видно, у них в крові. Влізли азіати в центр Європи.
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04.05.2022 18:47 Відповісти
Если Венгрия союзник России, то какого черта она делает в ЕС. Нужно начать выход Венгрии из ЕС ибо она не соответствует стандартам ЕС и стандартам моральным и человечности. Потому нужно провести остракизм, то бишь голосование всех стран ЕС по изгнанию Венгрии из Европейского Союза! Венгрия на стороне тьмы!
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04.05.2022 18:48 Відповісти

Претензії мадярів до сусідніх держав в %% від їх територій.
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04.05.2022 19:00 Відповісти
Соснуть вони "тунця" !
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04.05.2022 21:18 Відповісти
Люба енциклопедія покаже що Угорці прийшли на територію центральної Європи дев'ятого сторіччя з території Уралу та Волги і є близькими родичами ******** росіян.
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04.05.2022 21:51 Відповісти
Цікаво, а якщо той нафтопровід зненацька вийде з ладу, що тоді співатимуть?
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04.05.2022 19:31 Відповісти
Іде війна, кругом стріляють, бухають бомби і так далі. Невже жоден снаряд або бомба зовсім випадково не може влучити у цей довбаний трубопровід? Тоді б для цих ******* не було б про що подавати вето.
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04.05.2022 20:29 Відповісти
Это говорит о том, что кацапам все санкции *****, кроме эмбарго на нефть.
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04.05.2022 20:36 Відповісти
И газ
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04.05.2022 20:56 Відповісти
******* оказались продажней проституток ... мерзкие твари
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04.05.2022 21:03 Відповісти
Проститутки рядом с ними пример целомудрия
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05.05.2022 11:53 Відповісти
значить так! ми продовжуємо качати маскальську нафту і газ, але при цьому закликаємо всіх накласти ембарго??? не простіше , щоб наша найвеличніша небрита істеричка взірвала ті трубопроводи накуй!???? "ілі ета другоє!??? чи від цього рейтинги не ростуть?
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04.05.2022 21:23 Відповісти
Ну если будет покупать ,только одна угорщина , то це таке
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04.05.2022 21:35 Відповісти
Будуть перепродавать нафту і нафтопродукти далі. Наживатись і рятувати х-ло від санкцій.

То треба просто з української сторони перекрить той нафтопровід. На воплі ******** - послать їх нах.
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04.05.2022 21:59 Відповісти
Так давайте мы этот сраный нефтепровод рванем, сразу проблема исчезнет?! Кто его там знает какая вражеская дрг рванула нефтепровод.
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04.05.2022 22:03 Відповісти
Украина будет всегда помнить помощь друзей, но и навсегда запомнит козни венгров. Они были с гитлером заодно, теперь они заодно с путлером. Действительно народ-урод.
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05.05.2022 00:44 Відповісти
Если в результате "российской диверсии" взорвется украинский участов трубопровода Дружба и Венгрия физически не сможет какчать российскую нефть-тогда вопрос будет исчерпан?
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05.05.2022 02:03 Відповісти
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05.05.2022 02:14 Відповісти
Пора Европе признать ,что евбики являются союзниками фашистского режима Х...Ла... Они хотели часть территории Украины , вот интересно они сами бы убивали украинцев или предоставили бы это оркам ,а сами бы заселяли дома и территории .
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05.05.2022 06:18 Відповісти
Они то конечно хотят,но слишком хилые 20к армии и 30)))танков на всю мадьярию,там 1-2бригады хватит ********* будапешт)
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05.05.2022 07:45 Відповісти
С трубопроводом для Украины, как обычно, этичные проблемы!
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05.05.2022 09:00 Відповісти
Ой вы добалуетесь, приспешники рашистов!
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05.05.2022 14:33 Відповісти
Зараз по нафтовій трубі тече кров українців.
Споживайте, с..ки, на користь не піде ...
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05.05.2022 14:38 Відповісти
СТРАННО ,ЧТО С ОРБАНОМ ЕЩЕ СЧИТАЕТСЯ ЕС. ЭТО ЖЕ БЫЛ ГЛАВНЫМ КОНТРАБАНДИСТОМ СИГАРЕТ ВМЕСТЕ С ФСБ.
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05.05.2022 15:21 Відповісти
Венгрия - это пристанище русской мафии и власть русская мафия поставила там. Нужно Выгнать Венгрию с ЕС ибо она не соответствует стандартам ЕС! Нужно проводить остракизм! Вся Европа должна проголосовать за исключение Венгрии из ЕС!!!
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05.05.2022 15:42 Відповісти
Помимо финансирования войны может они надеются что и им что то из территории отвалится? В любом случае им ничего не перепадет разве что РФ танки в Будапеште. Но Украина стоит слава Богу и героям и выстоит так что пусть закатывают губу обратно.
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05.05.2022 15:49 Відповісти
Через территорию Украины , говорите , идет ? А у нас война , если кто не знает! И снаряды ,и ракеты летают , а еще диверсии случаются! Нефтепровод Дружба еще целый? Ну ну! А вдруг случится чего?
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05.05.2022 15:52 Відповісти
Час застосовувати Параграф 7 Уставу ЄС - обмеження права голосу через відступ від демократії і свобод
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05.05.2022 15:58 Відповісти
Гребные мадьяры. Будьте прокляты!
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05.05.2022 16:23 Відповісти

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