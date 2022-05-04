Угорщина заблокує запропоноване Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії, – міністр

Угорщина голосуватиме проти запропонованого Єврокомісією шостого пакету санкцій проти Росії, якщо країни Євросоюзу не зроблять винятку з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту по трубопроводах.

Про це міністр зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook, повідомляє The Financial Times.

"У нинішньому вигляді пакет санкцій Брюсселя не може бути підтриманий, ми не можемо голосувати за нього", – сказав Сіярто.

"Угорщина могла б погодитися з цими санкціями, лише якщо б трубопровідний імпорт сирої нафти був звільнений від обмежень. Тоді енергетичну безпеку Угорщини можна було б зберегти. Зараз не може (погодитись, – ред.)", – додав міністр.

Запропоновані Єврокомісією санкції повинні отримати схвалення Європейської ради, де кожна країна-член має право вето, тому заперечення Угорщини можуть зірвати прийняття шостого санкційного пакету проти Росії.

Угорщина використовує нафтопровод "Дружба" радянських часів, який проходить транзитом через Україну, для імпорту російської нафти.

"Це не питання відсутності політичної волі чи часу. Це проста географічна, фізична, інфраструктурна реальність", – сказав Сійярто.

За даними джерел агентства Reuters, посли країн ЄС не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти РФ у середу і продовжать його обговорення у четвер.

Джерела агентства стверджують, що Угорщина та Словаччина вимагають для себе звільнення від обмежень на імпорт російської нафти.

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Як повідомлялося, Європейська комісія оприлюднила свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. При цьому ЄК запропонувала зробити тимчасові винятки для Угорщини та Словаччини, які значно залежать від нафти РФ. Їм дозволять продовжувати імпорт до кінця 2023 року. Однак деякі дипломати ЄС зазначають, що така пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку, оскільки Чехія та Болгарія також наполягають на винятках для себе.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.