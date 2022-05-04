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Україна може припинити постачання нафти до Європи трубопроводом "Дружба", – радниця міністра енергетики

зеркаль

Україна після запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Із такою пропозицією виступила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає РБК-Україна.

Ембарго на нафту в Євросоюзі планується запровадити за шість місяців. При цьому Словаччина та Угорщина намагаються досягти виняткових умов та зберегти імпорт до кінця 2023 року.

"На мій погляд, було б логічно синхронізувати дії з ЄС та застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду (шість місяців, – ред.). Таким чином ми сприятимемо збереженню єдності санкційної політики в ЄС та перекриттю не лише фінансової підживлення агресії, а й джерела європейської корупції", – сказала Зеркаль.

Наразі по "Дружбі" через Україну здійснюється постачання нафти до Чехії, Угорщини та Словаччини. Торік транзит у ці країни становив 12 млн тонн нафти. Цього року постачання йде майже такими самим темпами – близько 1 млн тонн на місяць.

Виняток для деяких країн у процесі застосування санкцій може стати прецедентом, який дозволить у майбутньому робити винятки і для інших країн при введенні інших санкцій, у тому числі ембарго на закупівлю російського газу.

Поки пропозиція про припинення нафти через "Дружбу" перебуває на стадії обговорення всередині України й остаточного рішення з цього питання наразі немає.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 65% нафти йде до Угорщини нафтопроводом "Дружба".

Автор: 

нафта (4843) транзит (634) Євросоюз (5190)


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Сьогодні, коли рабzzія вбиває щодня Українців ми качаємо їх нафту та газ через територію України ??? А рАбzziя кому в Україні за це платить на острови чи обшори? Почати відбирати нафту та газу для власних потреб. Чітко компенсувати те що знищила паРаша!
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05.05.2022 00:31 Відповісти
А ЗЕРКАЛЬ ПРИКОЛЬНАЯ )
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05.05.2022 02:25 Відповісти

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